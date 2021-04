Mercato OM : Longoria aurait bien contacté ce grand coach avant de faire signer Sampaoli !

Avant de faire signer Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait bel et bien pris contact avec Maurizio Sarri pour coacher l’Olympique de Marseille !

Avec le départ d’André Villas-Boas au début de l’année 2021, Pablo Longoria a contacté plusieurs coachs pour prendre sa succession.

Depuis plusieurs semaines maintenant, c’est Jorge Sampaoli qui est sur le banc de l’Olympique de Marseille. D’autres entraîneurs auraient été contactés à ce moment-là. Plusieurs médias annonçaient le nom de Maurizio Sarri. Un journaliste de la Rai affirme que l’Italien a bien été contacté par Longoria mais a refusé !

« J’ai reçu un coup de téléphone de l’entourage de Sarri et j’ai découvert des choses intéressantes. Maurizio Sarri n’a signé avec aucune équipe. Il y a un mois, il a refusé Marseille. Arsenal et Tottenham le suivent, ainsi que la Roma » Ciro Venerato – Source : Rai (13/04/21)

Rai journalist Ciro Venerato: « I received a phone call from friends of Sarri and I discovered interesting things. Maurizio Sarri has not signed with any team. A month ago he said no to Marseille. Arsenal and Tottenham are following him, as well as Roma” [Via @Sport_Witness]

