Mercato OM : Longoria cible d’autres joueurs en Italie ?

Avec l’échec du dossier Vitinha qui file vers l’Angleterre, Pablo Longoria devrait récupérer un attaquant venu d’Italie d’après Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas.

L’Olympique de Marseille s’est activé pour la venue d’un attaquant après les départs de Luis Suarez et Bamba Dieng. le dernier dossier en date était Vitinha mais le Portugais a trouvé un accord pour rejoindre Southampton en Angleterre. D’après Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas, Pablo Longoria s’active pour trouver un attaquant. Il chercherait en Italie, un championnat qu’il affectionne particulièrement.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un autre club a trouvé un accord pour Vitinha?

Il a plusieurs dossiers sur le feu. La plupart depuis quelques jours déjà (voir semaines) mais plus âgé que Moffi ou Vithina… la plupart d’Italie

Ancien rédacteur en chef des Sports sur RMC, Mohamed Bouhafsi a toujours des liens dans le football. Ce dernier sort régulièrement des informations sur l’OM. il vient de confirmer le départ de Dieng mais aussi la probable arrivée de son remplaçant : « Derrière si ça avance bien c’est très bien aussi. Donc l’OM a trouvé son remplaçant ? Oui ! (…) Ils ont tout fait pour avoir Moffi mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire. » Patience…

Non non ils ont tout fait pour l’avoir mais l’attitude des agents a déçu Pablo Longoria donc là il a bougé rapidement et précisément sur d’autres pistes comme il sait faire …

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 27, 2023