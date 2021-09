Quelques jours après la fermeture du mercato estival, l’OM a enregistré l’arrivée de 11 renforts. Si Gerson et Mattéo Guendouzi sont arrivés pour renforcer le milieu de terrain, un milieu néerlandais était également dans le viseur de Pablo Longoria.

Depuis ces dernières saisons, le milieu de terrain est le secteur qui connaît le plus de chamboulements à l’Olympique de Marseille. En effet, en seulement quelques mois, l’OM s’est séparé de Morgan Sanson, Maxime Lopez ainsi que de Kevin Strootman pour les remplacer par Pape Gueye, arrivé l’été dernier, et Gerson ainsi que Mattéo Guendouzi, recrutés cet été par Pablo Longoria.

Toutefois, le milieu de terrain olympien est un chantier qui risque de se compliquer la saison prochaine. En effet, même si Boubacar Kamara n’a pas quitté l’OM à l’intersaison, il entame désormais sa dernière année de contrat avec son club formateur. Suivi par de nombreuses écuries européennes, Pablo Longoria craint que le milieu de terrain parte libre l’été prochain. En cas de départ, le président olympien pourrait se tourner vers une piste qu’il a déjà sondé cet été.

Longoria était bien intéressé par Bazoer

En effet, à en croire les informations révélées par le média GLD, l’Olympique de Marseille était bel et bien intéressé par le profil de Riechedly Bazoer cet été. À 24 ans, le milieu de terrain de Vitesse est doté d’une certaine polyvalence, tout comme Boubacar Kamara puisqu’il peut évoluer en défense centrale. Un profil qui serait apprécié par Pablo Longoria ainsi que Jorge Sampaoli.

Le média croit savoir que malgré l’intérêt de l’OM pour le joueur, le directeur sportif de Vitesse Johannes Spors n’a pas souhaité se séparer de Riechedly Bazoer cet été. Toutefois, l’OM pourrait avoir sa chance lors du prochain mercato puisque le club néerlandais serait en difficulté financière. Mieux encore, Pablo Longoria pourrait attendre l’été prochain pour enrôler le Néerlandais gratuitement puisque comme Boubacar Kamara à l’OM, il entame sa dernière année de contrat avec Vitesse. Reste à savoir si la piste sera réactivée d’ici là.

JE N’AIME PAS AVOIR UN JOUEUR EN FIN DE CONTRAT DANS MON EFFECTIF — LONGORIA

À un an de la fin de son contrat, les probabilités pour que Boubacar Kamara reste à l’Olympique de Marseille sont faibles. Personne ne sait encore s’il prolongera son contrat ou non dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, Pablo Longoria n’apprécierait pas du tout cette situation et il l’avait déjà fait savoir en conférence de presse.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)