Mercato OM : Longoria cible un attaquant de Ligue 1 ?

Le mercato hivernal se rapproche et Pablo Longoria commence à étudier plusieurs pistes dont celle menant à Randal Kolo Muani, libre de tout contrat à l’issue de la saison.

Quelles seront les recrues de l’Olympique de Marseille ? Les questions se posent à l’approche du mercato hivernal. Jorge Sampaoli l’a fait savoir en conférence de presse mardi, il espère 2 à 3 renforts pour poursuivre la saison. Un message qui a dû être entendu par Pablo Longoria qui commence à s’activer en interne pour répondre aux attentes de son entraîneur.

Mais le président olympien doit faire face à une contrainte lors de ce mercato. Il doit impérativement soulager les finances du club phocéen et vendre des joueurs avant de se diriger vers d’éventuels achats. Avec les probables ventes de Boubacar Kamara et de Duje Ćaleta-Car, Pablo Longoria pourrait donc trouver les fonds nécessaires pour rapatrier des renforts au sein de l’effectif.

Randal Kolo Muani dans le viseur ?

Par ailleurs, le président de l’OM tente également de flairer les bonnes opportunités. Que ce soit les joueurs libres, les prêts ou les joueurs en fin de contrat, Pablo Longoria multiplie les pistes. À en croire les informations révélées par le journaliste Fabrice Hawkins, le club phocéen serait très intéressé par le profil de Randal Kolo Muani.

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’attaquant nantais pourrait être l’une des bonnes pioches ciblées par Pablo Longoria. Après avoir inscrit 7 buts depuis le début du championnat, l’attaquant de 23 ans serait un renfort de qualité dans l’effectif olympien.

Toutefois, Fabrice Hawkins révèle également que l’OM n’est pas la seule équipe intéressée par l’attaquant. De plus, Randal Kolo Muani souhaiterait poursuivre sa carrière à l’étranger. Dans le reste de l’Europe, d’autres écuries suivent sa situation avec attention. Parmi eux l’AC Milan, qui est très intéressé et l’Eintracht Francfort qui aurait une longueur d’avance dans ce dossier.

L’ #OM veut recruter Randal Kolo Muani, libre en juin. Des réunions ces derniers jours entre l’entourage du joueur et Marseille. Pour le moment RKM souhaite évoluer à l’étranger la saison prochaine. #ACMilan est très intéressé mais Francfort a une longueur d’avance. pic.twitter.com/0tGsQc8u5v — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 23, 2021

L’OM doit vendre avant de recruter – Florent Germain

« Jorge Sampaoli a un besoin majeur. C’est un attaquant sur le côté gauche. Il estime et à juste titre que Konrad de la Fuente et Luis Henrique sur le côté gauche, ça a été assez compliqué. On a même essayé Pol Lirola à cette position. Il veut un pendant à Cengiz Ünder. Même s’il n’est pas au top physiquement actuellement, il fait la différence. En début de saison il a été très intéressant. Il n’a pas ce profil là à gauche. Au milieu de terrain, on peut considérer qu’il est largement fourni. En plus avec des profils bagarreurs et volume de jeu. Derrière ça dépendra pas mal. Recruter un latéral, je ne pense pas que ce soit sa priorité. Valentin Rongier fait le taff dans ce poste un peu hybride de faux latéral qui s’insère au milieu de terrain. Ça a été une surprise pour Jorge Sampaoli qui ne croyait pas en Valentin Rongier au début. Rongier l’a même avoué, il sentait que Sampaoli ne lui faisait pas confiance. Pour moi, les deux priorités c’est le côté gauche de l’attaque et derrière s’il y a des départs. Ce qui ne va pas plaire aux supporters c’est que l’OM doit vendre avant de recruter. On rappelle que l’OM est surveillé par la DNCG, que Frank McCourt a rappelé récemment à Pablo Longoria qu’il aurait du vendre un peu plus l’été dernier donc il faut vendre cet hiver. Duje Ćaleta-Car est un joueur en vitrine. Balerdi n’a pas beaucoup de temps de jeu, on verra s’il se pose des questions mais je ne pense pas car il se sent bien à l’OM. Jordan Amavi pourrait également partir. Ce sont des dossiers importants qui permettraient à Jorge Sampaoli de recruter dans ce sens derrière. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)