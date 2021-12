Mercato OM : Sampaoli voudrait (déjà) pousser une recrue estivale vers la sortie !

Actuellement troisième du classement de Ligue 1 à la mi-saison, l’Olympique de Marseille va certainement devoir se renforcer durant le mercato. Pour cela les dirigeants marseillais vont devoir d’abord céder des joueurs. Une recrue estivale pourrait ainsi déjà plier bagage.

Le mercato hivernal de l’OM pourrait être une nouvelle fois agité. En effet Jorge Sampaoli a réclamé des renforts mais pour cela les dirigeants marseillais vont d’abord devoir vendre ou prêter certains joueurs pour alléger la masse salariale et faire rentrer de l’argent frais dans les caisses. Il faut en effet rappeler que la masse salariale et le recrutement de l’Olympique de Marseille sont toujours encadrés par la DNCG. L’État major olympien n’a donc aucune marge de manœuvre sur le plan financier pour satisfaire le coach argentin sans départs préalables.

Plusieurs éléments ont donc des bons de sortie. Jordan Amavi en fait partie. Jorge Sampaoli l’a fait clairement savoir il y a quelques semaine :

« C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l’a essayé ça ne s’est pas très bien passé. Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L’important c’est que le joueur progresse, si on n’y arrive pas peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres durant le mercato. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

L’Olympique de Marseille aimerait également pouvoir vendre Duje Caleta Car dont la côte sur le marché des transferts est remontée ces derniers mois.

Selon les informations de RMC Sport, un autre élément pourrait être poussé vers la sortie. Il s’agit de Konrad de la Fuente. Recruté cet été, il pourrait déjà être cédé sous forme d’un prêt en janvier.

Il faut dire qu’aucun joueur ne s’est imposé dans le couloir gauche que Jorge Sampaoli aimerait se renforcer à ce poste.