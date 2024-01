Mercato OM : Longoria confirme un nom et annonce trois options au poste de latéral gauche !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception de l’AS Monaco ce samedi soir, l’OM a proposé la conférence de présentation d’Ulisses Garcia accompagné par Pablo Longoria. Le président olympien a été interrogé sur le mercato et plus précisément sur le poste de latéral gauche.

Pablo Longoria a été interrogé sur l’arrivée de Quentin Merlin, il confirme que cette piste existe mais qu’il y en a deux autres (Angelino et Tavares ?). « On doit être prêts pour les différentes circonstances. Je pense qu’aujourd’hui, on a même trop de joueurs offensifs, mais on doit en même temps être prêts pour les différentes circonstances. On a cherché d’avancer pour avoir la main sur les différentes possibilités. (…) Je n’aime pas parler des joueurs sous contrat avec des autres clubs. La réalité est qu’on travaille en parallèle sur trois joueurs. Il y a eu des conversations entre clubs sur Quentin Merlin, mais je ne rentrerai pas dans les détails. »

Il y a eu des conversations entre clubs sur Quentin Merlin