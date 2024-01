OM : Gattuso confirme 4 absents en plus des 8 internationaux à la CAN !

Avant la reception de l’AS Monaco ce samedi soir, le coach Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce jeudi. Le technicien italien a fait le point sur son groupe amputé de nombreux joueurs…

L’OM doit faire sans les internationaux africains tous qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN (Ounahi, Harit, Mbemba, Simon, Moumbagna, Ndiaye, Gueye et Sarr) mais aussi avec le jeune Mughe toujours suspendu suite à son refus de participer à la CAN. De plus, Samuel Gigot est suspendu pour cette reception de l’AS Monaco, il faut aussi ajouté les blessés Rongier, Nadir et Murillo. Gennaro Gattuso a confirmé la blessure de Murillo aux adducteurs, il a aussi évoqué le cas Geoffrey Kondogbia. « Kondogbia a fait partie de l’entraînement aujourd’hui, tandis que Veretout s’entraînait pour la première fois depuis la Coupe de France à cause d’une gêne à la cuisse. Murillo a une gêne à l’adducteur, il pourrait revenir la semaine prochaine. Vous savez pour la grosse blessure concernant Nadir. Les joueurs qui seront sur le terrain contre Monaco auront tous une tête, deux bras et deux jambes comme l’adversaire. J’attends à ce qu’on joue sans peur. C’est dur quand on perd des joueurs, mais je ne suis pas défaitiste. »

Veretout et Kondogbia ont repris l’entrainement !