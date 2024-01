Mercato OM : Longoria déclare un joueur intransférable !

C’est la dernière ligne droite du mercato hivernal. Le club marseillais devrait encore être actif d’ici le 31 janvier, date de clôture du marché des transferts. Marseille espère vendre pour pouvoir poursuivre son recrutement. Toutefois, un joueur a été déclaré intransférable.

L’OM a réalisé quatre recrues durant le mercato d’hiver avec les arrivées de Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moubagna et Quentin Merlin (présenté à la presse ce lundi). Côté départ, le brésilien Renan Lodi a rejoint le club d’Arabie Saoudite Al-Hilal. Les dirigeants olympiens n’ont vraisemblablement pas fini leur marché. Des départs sont à prévoir (Vitinha, Luis Henrique, Mughe). Ils permettront peut-être d’enregistrer de nouveaux renforts. Toutefois, un joueur a été déclaré intransférable. Selon les informations de Télé Foot, l’OM n’a pas l’intention de se séparer de Leo Balerdi. Le défenseur argentin serait courtisé par plusieurs clubs étrangers, mais à moins d’une offre astronomique Marseille souhaite le conserver.

Balerdi se sent bien à Marseille

Auteur d’un joli but contre Monaco, Balerdi se sent de mieux en mieux à Marseille : « Aujourd’hui, je me sens meilleur que jamais. Sur le plan de la confiance, sur le plan personnel aussi. Je me sens bien ici. Je ne sais pas quand je partirai, ça peut être bientôt comme dans très longtemps. Mais je me sens très bien ici. Je pense que toutes ces années m’ont servi à grandir dans tous les domaines. Et aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi qu’avant et ça peut se voir sur le terrain. L’entraîneur peut te redonner confiance, mais c’est avant tout un travail personnel pendant des années. Grâce à Dieu, j’ai amélioré ma technique, ce qui nous aide beaucoup, mes coéquipiers et moi, à nous sentir bien », a déclaré récemment le défenseur argentin de l’OM, Leo Balerdi.