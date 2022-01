Mercato OM : Longoria demande 24M€ pour ce titulaire de Sampaoli ?

Pablo Longoria doit encore vendre lors de ce mercato hivernal et pourrait se laisser tenter par les propositions anglaises. Alors que plusieurs clubs visent Bamba Dieng, un autre joueur de l’effectif est sollicité en Premier League..

Le patron des Hammers, David Moyes, est toujours à la recherche d’un défenseur pour combler les lacunes de son équipe et aurait dans son viseur Duje Caleta Car. Alors que le Dailymail affirmait que Pablo Longoria serait prêt à laisser partir son international croate pour 18M€. Le média Talksport estime que le montant du transfert demandé pour le défenseur central de 25 ans serait de 24M€ !

Le journaliste Alex Crook a fait fait le point sur le dossier Caleta Car…

L’OM veut 24M€ pour Caleta Car ?

«C’est une période frustrante pour West Ham, mais ils parcourent activement le marché pour essayer de se renforcer avant la date limite. Ils sont toujours présents en Ligue Europa, ils ont des projets parmi les quatre premiers de la Premier League et ce sera difficile. Un défenseur central et un attaquant figurent en bonne place sur la liste des personnes recherchées par David Moyes. Et ce défenseur central pourrait être l’international croate marseillais Duje Caleta-Car. C’est un excellent joueur et je suis amené à croire qu’il y a une chance qu’il aille à West Ham en ce moment. Je pense que ce devrait être un transfert permanent, Marseille demandant jusqu’à 24M€. S’ils ne font entrer personne, non seulement Moyes mais les fans de West Ham en général seront déçus. West Ham dans le passé a fait beaucoup d’erreurs en matière de recrutement de joueurs. Cela s’est amélioré depuis l’arrivée de Moyes. » Alex Crook – talkSPORT (25(01/2022)

Dans notre dernière émission sur nos chaînes YouTube et Twitch, notre consultant Jean-Charles De Bono nous explique que, pour lui, ce serait une très mauvaise idée de laisser filer un élément de la meilleure défense du championnat alors que l’OM est bien parti pour finir sur le podium et vise la seconde place derrière le PSG.

« C’est une équipe qui tourne, tu peux terminer second au classement… Ce serait vraiment imbécile de laisser Caleta-Car partir en prêt. Maintenant, dans l’optique de la question et du club, je pense que Longoria et Sampaoli ont déjà prévu la succession de Caleta-Car s’il devait partir. Je pense que c’est prévu mais est-ce qu’il faut casser ta meilleure défense du championnat pour un prêt? Pour moi, ce n’est pas à l’avantage de l’OM ! Je ne le ferais pas. Maintenant s’il y a une option d’achat conséquente… Ou s’il y a un joueur de prévu derrière voire Balerdi qui a ce rôle. (…) L’OM en parle depuis deux saisons du départ de Caleta-Car. Si aujourd’hui, il y a la possibilité d’avoir un bon tarif et de récupérer de l’argent pour renflouer un peu les caisses du club… Je pense que c’est prévu dans l’organisation. » Jean-Charles De Bono – Source : FootballClubDeMarseille.fr (24/01/22)