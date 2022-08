Mercato OM : Longoria désespère pour ce flop d’Eyraud et Rudi Garcia

Arrivé à l’OM en 2018, Kévin Strootman fait aujourd’hui partie des indésirables dont le club souhaite absolument se séparer. Le Néerlandais possède toujours un très gros salaire à Marseille, ce qui rend l’hypothèse d’un éventuel transfert compliquée.

Annoncé comme l’une des grandes stars de l’OM Champions Project de Frank McCourt, Kévin Strootman met aujourd’hui l’OM dans une situation délicate. Recruté pour près de 25 Millions à l’été 2018, le milieu est un des plus gros échecs du club depuis que l’OM est passé sous pavillon américain. D’une part en raison du prix conséquent qu’a dû débourser la direction pour s’attacher ses services à la Roma et surtout parce que le Néerlandais ne s’est jamais imposé à Marseille.

👉 Depuis fin juin, Kévin Strootman s’entraîne seul à la commanderie et à des horaires aménagées. Pablo Longoria maudit ce transfert de son prédécesseurs : « Il ne faut jamais faire ce type de deal où tu paie cher un joueur qui vient ‘mourir’ chez toi ». 🗞️ L’Equipe#TeamOM | pic.twitter.com/hlweei3mUv — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) August 10, 2022

Aujourd’hui, Kévin Strootman constitue une véritable épine dans le pied de la direction marseillaise. Si Pablo Longoria loue son professionnalisme en coulisse, il ne contiendrait pas sa frustration quant aux mauvais choix de son prédécesseur Jacques Henri Eyraud au sujet de cette opération qu’il juge trop risquée. Le président Marseillais a invité l’ancien joueur de la Roma à se trouver un nouveau club au plus vite bien qu’un départ de l’OM semble compliqué en raison de son salaire important et de sa faible côte sur le marché des transferts.

Ribalta va s’occuper des ventes — M.Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)