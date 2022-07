Mercato OM : Longoria discute avec Seko Fofana ?

Seko Fofana serait en discussion avec l’Olympique de Marseille, selon le journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri.

Le milieu de terrain ivoirien intéresse fortement l’OM depuis plusieurs mercato maintenant. Auteur d’une très belle saison cette année en Ligue 1, la côte de Fofana a encore grimpé rendant le transfert très compliqué. Mais Hakim Zhouri, journaliste des Lions de l’Atlas, révèle que le joueur lensois est en discussion avec Marseille. Après avoir recruté Jonathan Clauss, le club phocéen pourrait tenter de s’attacher les services de Fofana.

On le sait l’OM cherche encore un milieu de terrain et la piste Jorfan Veretout traîne, si Longoria arrive à se séparer rapidement des « indésirables », il pourrait peut-être avoir les finances de faire venir Seko Fofana.

🔴mercato: Seko Fofana en discussion avec l’OM — Hakim (@Z_hakos) July 22, 2022

Fofana, un profil 100% compatible à l’OM?

« Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »