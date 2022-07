Mercato OM : Clap de fin pour Saliba ?

Selon le journaliste britannique Freddie Paxton, les négociations sont en bonnes voies entre Arsenal et Saliba pour une prolongation de contrat. De quoi refroidir presque totalement les derniers espoirs olympiens de le faire revenir.

Selon Freddie Paxton, le défenseur français aurait convaincu sa direction de le prolonger avant même la campagne de préparation américaine du club, aucune date d’officialisation n’a pour le moment été évoqué. L’international français (5 sélections) est pour le moment en contrat jusqu’en 2024 avec Arsenal. Mikel Arteta l’a confirmé en conférence de presse il y a quelques jours, il compte sur Saliba, tout comme Saliba a confirmé qu’il souhaitait s’imposer à Arsenal.

Le défenseur de 21 ans a signé chez les Gunners depuis 2019 et n’a pour le moment aucun match officiel avec le club londonien. Il a consécutivement été prêté dans son club formateur à Saint-Etienne puis à Nice et à Marseille. C’est à Marseille qu’il a réalisé l’exercice le plus convaincant de son début de carrière. Sélectionné pour la première fois équipe de France, meilleur espoir de Ligue 1, William Saliba s’est illustré sous son meilleur jour du côté de la Canebière. Les supporters marseillais et le président Longoria rêvent encore de le faire revenir mais l’affaire semble régler. Saliba devrait prolonger et poursuivre son aventure avec Arsenal.

It is my understanding that William Saliba has already agreed a new deal to extend his #AFC contract after positive talks before the US tour. Arsenal pleased with his development and see him as an important part of the future. No word on when an official announcement is expected. pic.twitter.com/EDVSxjTkSg

— Freddie Paxton (@Freddie_Paxton) July 22, 2022