Mercato OM : Longoria dispose déjà de 3 offres pour Milik ?

Que va faire Arek Milik cet été ? L’attaquant polonais peut-il rester si Jorge Sampaoli est encore le coach de l’OM ? Autant de questions qui vont agiter le mercato estival de l’OM…

Arek Milik n’est pas entré face à Rennes alors qu’il était apte à jouer. Enième polémique de la saison sur le choix de Sampaoli de se passer de son buteur star. Du coup, la suite de la carrière de Milik à Marseille semble s’écrire en pointillé. D’autant que le joueur garde une belle cote sur le marché. Pablo Longoria disposerait déjà d’offres pour son buteur qui n’aurait qu’un contrat d’un an, soit jusqu’en 2023…

3 offres d’Italie et d’Espagne pour Milik ?

Selon le journaliste turc Ekrem Konur : « Il y a 3 offres d’Italie et d’Espagne pour Arkadiusz Milik, l’attaquant polonais de Marseille. »

Selon la Provence, le Torino garde un œil sur l’évolution de sa situation et pourrait tenter le coup pour remplacer un Andrea Belotti sur le départ.

Pour notre invité, Massilia 1978, toutes ces raisons pourraient pousser Milik à quitter la Canebière dès cet été :

« La vraie question aujourd’hui, c’est est ce que Milik peut rester sous Sampaoli ? Et ça j’y crois pas. Je pense que ce qui s’est passé en janvier et en février avec les déclarations de presse interposée qui ont fait mal au joueur, qui a réagit après sur canal+ etc … Plus des entrées à 4 ou 5 minutes de la fin, c’était le cas à Feyenoord et à Lyon, moi je pense que quand on est un joueur de haut niveau qui a 28 ans, je pense que ça laisse des traces donc Milik-Sampaoli j’y crois pas. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Koulibaly impressionné par Milik à l’OM !

Il y a quelques semaines, Arkadiusz Milik avait donné son avis sur les qualités footballistiques de Kalidou Koulibaly, son ancien coéquipier à Naples. Pour lui, le défenseur central est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Un compliment qui a fait plus que plaisir au principal intéressé, qui a aussi dit tout le bien qu’il pensait de Milik lors d’un entretien accordé au média Onze Mondial.