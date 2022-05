OM Mercato : Simeone pour remplacer Milik ?

Le mercato estival 2022 s’annonce très chaud du côté de l’OM. En cas de qualification pour la LDC, Sampaoli a réclamé plusieurs recrues et Pablo Longoria devra aussi gérer certains départs. Parmi les arrivées potentielles, on parle énormément de Giovani Simeone, attaquant de Cagliari prêté cette saison à Verone. Plus qu’un joueur de complément, pour notre journaliste Nicolas Filhol, l’Argentin viendrait pour combler un départ d’Arek Milik.

C’est l’un des noms qui revient le plus avec insistance du côté de Marseille : Giovani Simeone. Le fils de Diego, entraineur de l’Atlético de Madrid réalise un prêt plus que prolifique à l’Hellas Verone (16 buts en en 32 matchs) en provenance de Cagliari. Déjà dans les petits papiers de Pablo Longoria lors des derniers mercato, le natif de Madrid pourrait bien se retrouver dans les priorités olympiennes pour cet été. Son profil et sa hargne sont deux caractéristiques qui plairaient énormément au président olympien qui verrait parfaitement le joueur s’imbriquait dans le onze de Sampaoli.

Simeone après un départ de Milik ?

Ce n’est un secret pour personne, cette saison Arek Milik a eu quelques difficultés au sein du club marseillais. Des blessures à répétition, de l’irrégularité mais surtout des mésententes avec son entraineur qui n’a pas hésité à le placer sur le banc des remplaçants plusieurs fois cette année. Toujours courtisé, on peut donc imaginer que l’international polonais pourrait quitter le club cet été, surtout en cas de prolongation de Jorge Sampaoli. Pour Nicolas Filhol, journaliste à FCM, Simeone pourrait donc venir prendre la place de l’ex napolitain :

« Lui en terme de profil, tu peux plus te dire c’est plus si Milik s’en va. C’est pas du tout un joueur de profondeur, c’est un attaquant qui va faire du pressing, c’est pas un profil à la Bamba Dieng quoi. Lui, si Milik s’en va, il a 26 ans, il a atteint une certaine maturité, ça peut s’entendre, le tarif ne parait pas prohibitif même si ça sera plus cher que Milik » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Simeone une fin de saison en dent de scie ?

Si l’international argentin a tout sur le papier du bon coup, il faudra tout de même se méfier de sa régularité. Parti sur les chapeaux de roues avec un début de saison canon à Vérone, Giovani Simeone est moins performant ces dernières semaines comme a tenu à le souligner notre invité, David :

« Il a marqué quasiment les 3/4 de ses buts en première partie de saison, il est moins bien depuis 2-3 mois. Il a commencé très très fort dont un quadruplé au mois de novembre et là c'était incroyable, on s'est dit on est passé à côté de quelque chose et là il est un peu plus rentré dans le rang. Mais après 16 buts en Serie A c'est quand même pas mal » David – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

