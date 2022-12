Mercato OM : Longoria doit-il vraiment recruter cet hiver?

Entre la blessure d’Amine Harit juste avant la Coupe du Monde, le probable départ de Gerson à Flamengo et le prêt de Luis Suarez à Almeria, Pablo Longoria aura fort à faire pendant le mercato hivernal pour renforcer l’effectif Olympien.

Ces dernières semaines, Marseille et son président, Pablo Longoria, ont régulièrement été associés à de nombreuses rumeurs mercato. Parmi les dernières nouvelles : un retour de Florian Thauvin à l’OM, un intérêt pour les internationaux marocains Sofyan Amrabat et et Azzedine Ounahi ou encore pour le défenseur néerlandais Rick Karsdorp.

Pour le moment, le mercato hivernal n’a toujours pas ouvert et l’OM n’a toujours enregistré aucune arrivée. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le directeur de rédaction de So Foot, Pierre Maturana, a partagé un avis bien tranché sur le futur recrutement du dirigeant espagnol.

« Ce n’est pas tant recruter où, mais recruter qui. Si c’est pour ajouter des joueurs moyens parce que tes finances ne te permettent pas d’aller chercher un joueur intéressant, tu te recrées un autre problème avec une concurrence un peu molle plutôt que de te donner un vrai coup de boost. L’effectif de l’OM n’est pas mal, je trouve qu’il y a des choses à faire avec. Il y a des joueurs qui ont été mal utilisés ou sous-utilisés en première partie de saison, je pense notamment à Dieng ou Payet. Pour l’instant, Gerson est toujours là donc je pense que ça pourrait être une idée de le réintégrer. Selon moi, il manque un latéral. Ensuite, j’aimais bien la piste Malinovskyi, un joueur qui, pour le coup, amènerait un vrai plus créatif dans l’équipe. Il faut cibler un ou deux noms grand max qui rehaussent le niveau de l’équipe. » Pierre Maturana – L’Equipe