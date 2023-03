Au cours d’un entretien accordé à l’émission « le Club des 5 », l’ancien milieu de terrain Maxime Lopez revient sur les moments forts de sa carrière à l’OM. Il évoque notamment avec une certaine nostalgie ses débuts avec dans le groupe professionnel.

Deux ans après son départ de l’Olympique de Marseille pour Sassuolo, Maxime Lopez n’a pas mis longtemps à s’adapter à la Série A. Le milieu de terrain de 25 ans est devenu au fil du temps un élément essentiel de son équipe. Le jeune marseillais garde toutefois une attache très particulière à sa ville de naissance. Il revient dans l’émission le Club des 5 sur les moments forts de son passage à l’Olympique de Marseille.

On me parlait du Barça, on s’est beaucoup foutu de moi la dessus mais c’était vraiment du sérieux — Lopez

« Marseille, c’est chez moi. Je suis né là-bas. J’y ai passé les plus belles années de ma vie… Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là. Après je suis quelques de réaliste, le plus gros défaut de ma carrière c’est le manque de régularité. Même la première année à l’OM, il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après, on m’a tué (…) Mon plus gros défaut depuis le début de ma carrière c’est ma régularité, je suis conscient de cela, dès que je l’aurait je pense que je pourrait devenir un top joueur. » Maxime Lopez – Source le Club des 5 (22/03/2023)

