Mercato OM : Longoria écarte la piste d’un joueur libre (initiée par Sampaoli ?)

Le mercato de l’OM semble avoir évoluer depuis le changement de coach. Les exigences d’Igor Tudor sont différentes de celles de Jorge Sampaoli, du coup plusieurs joueurs pistés auraient été écartés par Longoria.

Ainsi la Provence affirme que l’OM a aussi abandonné les pistes conduisant au milieu de Palmeiras, Danilo, et à l’ailier de l’AS Rome, Justin Kluivert, deux joueurs qui plaisaient à Sampaoli. Mais un autre dossier serait aussi écarté. En effet, selon le journal régional « Riechedly Bazoer ne viendra pas à l’Olympique de Marseille. » Pablo Longoria aurait finalement décidé d’abandonner le recrutement du défenseur central néerlandais. le joueur de 25 ans était en fin de contrat avec le Vitesse Arnhem. Ce dernier qui peut jouer en défense centrale comme au milieu de terrain ne correspondrait pas aux profils recherchés par le nouvel entraîneur Igor Tudor.

Qui pour succéder à Kamara ?

Maxime Lopez a été interrogé par La Provence sur le départ de Kamara. Le minot qui évolue maintenant à Sassuolo a exprimé son ressenti. Il savait très bien que son ancien coéquipier allait rejoindre un autre club à l’issu de la saison.

Si je m’attendais à son départ ? Bien sûr. On se parle tous les jours. Même sans ça, je savais qu’il ne resterait pas. Les gens ont du mal à comprendre que parfois on arrive à la fin d’un cycle. Pour notre vie d’homme et de famille, parfois ça fait du bien de partir. Ce départ va