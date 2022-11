Mercato OM : Longoria en concurrence avec Nice sur un talent de L1 ?

Après le départ précipité de Gerson et la blessure d’Amine Harit, les supporters marseillais s’attendent au recrutement d’un ou plusieurs joueurs à vocation offensive pour le mercato hivernal. La piste d’un jeune milieu de Ligue 1 aurait été réactivée cet hiver.

En conférence de presse, le président olympien avait rassuré les supporters en affirmant que le club resterait attentif aux opportunités pendant le mercato.

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

Après des échos d’un intérêt pour des joueurs de ligue étrangère, c’est le nom d’un un joueur français évoluant en Ligue 1 qui aurait été coché par Longoria, et son nom est peut-être familier aux supporters marseillais…

Selon des informations de Média Foot, le milieu offensif lorientais Enzo Le Fée serait la cible du board olympien pour renforcer l’attaque olympienne. Pur produit du centre de formation de Lorient, le numéro 10 a signé son premier contrat professionnel en 2018 et dispose aujourd’hui de toute la confiance de son club.

Le joueur est apparu quinze fois dans le onze de départ des Merlus en Ligue 1. Agé de 22 ans, Enzo Le Fée a marqué deux buts et délivré trois passes décisives. Des performances qui ont également attiré les convoitises des dirigeants niçois, qui seraient en bonne position sur le dossier.

Le jeune milieu offensif ne fera pas seulement l’objet d’un duel entre les deux clubs du sud de la France : d’autres écuries seraient également intéressées. Parmi eux : Rennes, Lille ou encore le Bayer Leverkusen.

