Mercato OM : Longoria en rêvait, il ouvre la porte à l’Europe !

Durant plusieurs mois, Pablo Longoria semblait rêver de faire signer un joueur argentin à l’Olympique de Marseille : Thiago Almada. Le jeune milieu offensif ouvre enfin la porte à l’Europe !

Alors qu’il évoluait au Velez Sarsfield en Argentine, Thiago Almada semblait être la recrue rêvée de Pablo Longoria. Le numéro 10 argentin, vif et incisif revenait avec insistance dans les médias mais n’est finalement jamais venu. Il avait signé un contrat en MLS à Atlanta où il évolue toujours et performe depuis son arrivée.

Dans un entretien accordé à ESPN Argentina, Thiago Almada a ouvert la porte à l’Europe mais malheureusement pour Pablo Longoria, il privilégierait l’Angleterre et l’Espagne au profit de la France ! « Je veux aller en Europe maintenant ! Oui, je veux y aller maintenant pendant le mercato d’hiver qui arrive. Je veux y aller maintenant. J’aimerais aller dans n’importe quel championnat du top européen, si je dois choisir c’est la Premier League ou la Liga mais j’aimerais n’importe quel top championnat », a affirmé le jeune argentin !

A LIRE AUSSI : OM : « Ça a été dur pour moi, et ça l’a encore plus été pour certains jeunes joueurs »

🚨🇦🇷 Thiago Almada: “I want to go to Europe now! Yes, now in this upcoming transfer window, I want to go now”.

“I would like any top league, if I have to choose it’s Premier League or La Liga, but I would like any top league”, told @ESPNArgentina. pic.twitter.com/3EWw8aPm0H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2023