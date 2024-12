Mercato OM : Longoria est cash concernant marché de janvier !

Ce mercredi, Pablo Longoria était présent au stade Vélodrome à l’occasion d’une conférence de presse pour faire un bilan à mi saison. Le président de l’OM a évoqué le mercato, le club doit vendre mais saisira aussi des opportunité de marché.

En gros Pablo Longoria a précisé qu’il fallait visé l’équilibre et donc trouvé des portes de sortie pour des joueurs en manque de temps de jeu. Pour autant, aucun joueur important dans la rotation de De Zerbi ne sera exfiltré. Des éléments comme Mbemba ou encore Meité pourrait quitter le club. Dans l’autre sens, l’OM ne fera pas de folie mais pourra saisir des opportunités.

Utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été

« Ce serait irresponsable de prendre un double risque économique. Le mercato a toujours une double ambition : améliorer le sportif et améliorer un résultat économique. Une saison sans coupe d’Europe, c’est difficile économiquement. J’aimerais utiliser le mercato pour récupérer une partie des investissements faits pendant l’été. Ce serait sain pour l’économie du club. Dans la stratégie, j’aimerais vendre avant d’acheter, mais ce n’est pas un mécanisme obligatoire. On ne va pas mettre en danger la trésorerie du club, en aucun cas. On veut toujours le meilleur effectif possible, les joueurs importants de l’équipe ne sont pas en vente. Si on peut faire des opérations intéressantes avec des joueurs en manque de temps de jeu, on est ouvert. »