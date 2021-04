Mercato OM : Longoria est prévenu, pour Gedson Fernandes, « ce ne sera pas moins de 10/15 millions d’euros »

Fotomaç a annoncé ce mercredi que l’Olympique de Marseille fonçait sur le prometteur Gedson Fernandes, sous contrat avec Benfica. Alexandre Ribeiro, rédacteur en chef du site Trivela qui suit l’actualité du football portugais nous en a dit un peu plus sur le profil du joueur et sur combien l’OM va devoir débourser pour se l’offrir…

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria pour le prochain mercato, Gedson Fernandes appartient toujours à Benfica.

le club serait disposé à écouter des offres autour de 10 millions d’euros en transfert sec ou avec oA

Pour s’attacher ses services, le directeur sportif – président de l’Olympique de Marseille va devoir sortir le carnet de chèque. Selon Alexandre Ribeiro, rédacteur en chef du site Trivela, cela devrait coûter entre 10 et 15 millions d’euros.

« Il est prêté à Galatasaray mais sans option d’achat. Au Portugal, il se dit que les dirigeants turcs voulaient renouveler le prêt pour une saison supplémentaire mais sans option d’achat ou non obligatoire. Benfica a eu beaucoup de dépense l’été dernier et ne sont pas assurés de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le titre, c’est quasiment mort. Ils ont besoin d’argent donc ils aimeraient profiter d’une vente de Gedson Fernandes pour se refaire financièrement. Un prêt sans option d’achat, ça ne les intéresserait pas, c’est pourquoi ils ne sont pas parvenus à un accord avec Galatasaray. De ce que j’ai pu lire sur A Bola qui est le journal le plus calé sur les informations autour de Benfica, le club serait disposé à écouter des offres autour de 10 millions d’euros en transfert sec ou avec option d’achat obligatoire. Ce sera dans ces eaux-là en prenant en compte la situation du joueur et du club. Ce ne sera pas moins de 10/15 millions d’euros parce que c’est encore un jeune joueur qui garde l’étiquette international portugais même s’il ne fait plus partie des plans du sélectionneur à l’heure actuelle. C’est un joueur qui sera un peu bradé par rapport aux offres qu’il aurait pu avoir ces dernières années mais qui a un certain coût pour un club comme l’OM qui ne dispose pas non plus d’une situation financière favorable. » Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela – Source : Football Club de Marseille