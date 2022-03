Mercato OM : Longoria explique sa méthode et lâche une confidence sur Gerson !

Interrogé sur RMC, Pablo Longoria a évoqué son mercato. Le président de l’OM estime qu’il faut attendre la fin de la saison pour juger le recrutement du mercato estival 2021. De plus il explique que les contacts avec Gerson datent d’avant l’arrivée de Sampaoli…

Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions — Longoria

« Ma première conversation avec Gerson et son père était avant l’arrivée de Sampaoli. Ça date de janvier 2021. (…) Le mercato ? Nous sommes évalués à la fin de la saison, les notes viennent à la fin de saison. Le moment de commencer le recrutement commence après le mercato d’hiver. On s’est projeté sur le prochain été avec Gigot. Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions. Je suis né comme recruteur dans le football. Je suis très fier de mes collaborateurs et du travail qui est fait. Il y a des consensus avec le coach. Je suis ouvert à la discussion pour écouter les propositions du coach ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

🗣💬 « C’est normal que j’aie un comportement sportif beaucoup plus haut que les autres présidents car je suis né comme un recruteur dans le football. » ⚪🔵 Pablo Longoria sur la réussite de son recrutement à l’OM. #RMClive pic.twitter.com/H84FWKUrKX — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

Pour le média But, Denis Balbir est revenu la mauvaise passe de l’OM en termes de jeu. Il pointe du doigt les choix de Sampaoli mais aussi le manque de banc aux postes de Giuendouzi et Payet.

Le banc marseillais n’a pas l’étoffe

« Ce match prouve une nouvelle fois que Marseille a des difficultés face aux mal classés et a dû mal à jouer chez lui. C’est un peu embêtant quand on se bat pour une place en Ligue des Champions. Il y a aussi la polémique entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik qui n’arrange pas les choses. L’entraîneur essaye des choses et on se dit « mais qu’est-ce qu’il fait ? » Il y a des joueurs qui ne jouent parfois pas à leur poste comme William Saliba, qui a joué latéral droit lors de la défaite en Coupe de France face à l’OGC Nice. (…) L’OM manque de fraîcheur et va en manquer encore plus après le déplacement à Qarabag en 16e de finale retour de la Ligue Europa Conférence. C’est une équipe qui va devoir trouver des ressources. Pour moi, le banc marseillais n’a pas l’étoffe. Le remplaçant de Mattéo Guendouzi n’existe pas, celui de Dimitri Payet non plus. Pendant des années, on a attendu l’arrivée d’un grand attaquant comme Arkadiusz Milik, mais l’entraîneur le met parfois sur le banc pour l’utiliser en joker. Ce n’est pas bon pour sa confiance. Il y a beaucoup de choses à régler en coulisses et sur le terrain à l’OM, qui se fragilise tout seul. Si le banc olympien ne répond pas présent dans les prochains matchs, on peut être un peu inquiet pour eux pour la fin de saison. Pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1, Marseille va devoir trouver un nouveau souffle, car ce n’est pas une équipe qui joue à l’économie. » Denis Balbir – Source: Butfootballclub (21/02/2022)