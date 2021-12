Mercato OM : Longoria fixe le prix de Ćaleta-Car !

Duje Ćaleta-Car pourrait être l’un des départs du côté de l’OM lors du mercato hivernal. Pablo Longoria souhaiterait au moins 12 millions d’euros pour se séparer du Croate.

Le mercato hivernal ouvre ses portes dans 2 jours. Auteur d’une bonne première partie de saison, l’OM se situe à mi-parcours sur la troisième marche du podium avec 33 points malgré un match en moins. Satisfait par le jeu produit par son équipe, Jorge Sampaoli aimerait tout de même obtenir des renforts pour améliorer quantitativement son effectif. Depuis le début de la saison, l’OM performe notamment dans le secteur défensif. En effet, depuis le début de la saison, les Marseillais sont la meilleure défense du championnat après n’avoir encaissé que 15 buts.

Toutefois, Pablo Longoria va d’abord devoir vendre s’il souhaite recruter cet hiver. Et la solidité défensive de l’OM pourrait être menacée puisque Duje Ćaleta-Car apparaît comme l’une des valeurs marchandes de l’effectif. En cas d’offre jugée satisfaisante, le Croate pourrait plier bagages dans les prochaines semaines.

12 millions d’euros pour Ćaleta-Car ?

Aujourd’hui, nous en savons plus sur les exigences de l’Olympique de Marseille pour céder Duje Ćaleta-Car. À en croire les informations révélées par L’Équipe dans son édition du jour, Pablo Longoria pourrait se contenter d’un chèque de 12 millions d’euros pour se séparer du défenseur de 25 ans.

Le quotidien sportif révèle également que plusieurs écuries anglaises ont pris la température ces derniers jours mais qu’aucune offre n’a encore été formulée jusqu’à présent. Dernièrement, on a appris dans la presse que Newcastle pourrait être l’un des prétendants intéressé par le profil de Duje Ćaleta-Car. En Italie, Naples serait également à l’affût. Reste à savoir comment la situation évoluera d’ici les prochains jours.

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)