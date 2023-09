Mercato OM : Longoria fixe les objectifs dans les 3 compétitions !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Présent lundi en conférence de presse pour assurer la présentation officiel de Bamo Meité et faire un bilan du mercato, Pablo Longoria a aussi fixé les objectif pour cette saison 2023/2024.

A l’occasion de la présentation de la dernière recrue Bamo Meité, Pablo Longoria s’est prêté à l’exercice du bilan mercato de l’OM. Le président en a profité pour fixer des objectif clairs sur les 3 compétitions de cette saison. Finir sur le podium, sortir des poules de C3 et gagner la Coupe de France.

« Notre objectif, et notre devoir pour nos supporters, c’est d’être ultra compétitif sur toutes les compétitions que l’on joue. En championnat, on vise une qualification en C1. On cherche à dépasser la phase de groupes au niveau européen en Ligue Europa. Ensuite en Coupe de France, c’est très important, on sait qu’on doit chercher à aller jusqu’au bout. J’ai promis d’avoir un effectif compétitif, avec une mentalité de gagnant, c’est cela que nos supporters méritent », a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

J’ai promis d’avoir un effectif compétitif, avec une mentalité de gagnant

Le président a aussi évoqué sa façon de travailler, « Toutes les décisions que l’on prend, on les prend pour le collectif. Depuis que je suis ici, je n’aime pas prendre des décisions individuelles. Elles sont toutes prises collectivement, en cherchant à améliorer l’effectif mais en jouant toujours collectif. On doit assumer nos décisions car elles sont le fruit de nos analyses, de nos réflexions. On a de la continuité mais quand il y a un nouvel entraîneur, il faut s’adapter et c’est nécessaire parfois de changer les profils des joueurs. Cela permet de nouvelles associations entre les individualités. On cherche toujours à améliorer l’effectif. »