Mercato OM : Longoria fonce sur un joueur du Borussia Dortmund pour remplacer Sanson?

Très proche de quitter l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson doit être remplacé. Pablo Longoria aurait montré un intérêt pour un milieu du Borussia Dortmund.

L’Olympique de Marseille est tout proche de boucler le départ de Morgan Sanson vers Aston Villa contre près de 19M€. Avec le prêt de Kevin Strootman au Genoa, cela crée un gros trou au milieu de terrain qu’il va falloir combler.

Pour André Villas-Boas, c’est une certitude, il faut recruter un milieu de terrain pour terminer la saison. Après les arrivées de Pol Lirola et Arek Milik, Pablo Longoria s’active pour remplacer Sanson. Le directeur sportif aurait coché plusieurs noms, notamment celui de Mehdi Léris, joueur de Serie A ou encore Amine Harit qui évolue à Schalke 04.

DAHOUD DANS LE VISEUR?

C’est d’ailleurs en Bundesliga qu’un nouveau nom vient d’apparaître, celui de Mahmoud Dahoud, international allemand qui joue au Borussia Dortmund. Barré par l’arrivée d’Axel Witsel et d’Emre Can, le numéro 8 n’a plus beaucoup de temps de jeu.

Selon Sport1, le joueur de 25 ans ne fait pas encore l’objet d’offres mais est dans le viseur de pas mal de clubs à l’étranger. En France, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco aurait manifesté leur intérêt. A voir si le départ très proche de Sanson va accélérer le processus.