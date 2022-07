Mercato OM : Longoria garde un œil sur cet attaquant français en cas de départ ?

Selon L’Equipe, le joueur du Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa serait sur les tablettes de l’OM et mais aussi de son ancien club, l’OGC Nice.

L’OM et Nice seraient à la recherche de renfort offensif et s’intéresseraient à l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, Alassane Pléa. Si Nice a comme priorité Marcus Thuram, son prix reste un frein pour le moment. En effet, le numéro 10 de Mônchengladbach est estimé à 20M€ par Transfermarkt mais il lui reste un an de contrat de quoi peut-être accélerer un départ cet été. L’OM qui avati tenté sa chance avant son départ en Bundesliga a par contre un oeil sur Pléa…

Pléa rêve de la Coupe du Monde, l’OM y pense en cas de départ

Pléa a un an de la fin de son contrat avec le club allemand dispose d’un bon de sortie plus abordable pour les deux clubs français mais il serait aussi suivi par Everton en Premier League. Pléa refuse pour le moment les offres de prolongation de son club et souhaiterait découvrir un nouveau challenge. Le dernier 10ème de Bundesliga, ne serait pas contre laisser partir le joueur cet été afin qu’il ne parte pas libre l’été prochain.

L’ancien niçois souhaiterait rejoindre une équipe engagée en Coupe d’Europe afin de se donner une chance d’être sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. L’Equipe précise : « l’OM, qui a coché le nom de l’attaquant polyvalent comme recrue potentielle dans un second temps de son mercato. Mais le club phocéen devra d’abord vendre un élément offensif (Dieng ? Milik ?) avant de songer à se renforcer dans ce secteur. »