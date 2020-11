Mercato OM : Longoria garde un oeil sur cette piste à 0€?

En quête de joueurs pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas, Pablo Longoria se serait positionné sur un défenseur évoluant en Serie A. Coup dur pour le directeur sportif de l’OM.

L’OM n’est pas au mieux financièrement et va devoir recruter malin lors des prochains mercato s’il n’y a toujours pas de grosses ventes. Pablo Longoria se serait d’ailleurs penché sur une piste à 0€ pour le mercato estival 2021. Cependant, il semblerait que d’autres clubs veuillent le devancer.

Il y a quelques semaines, le directeur sportif de l‘Olympique de Marseille aurait coché le nom de Nikola Maksimovic qui évolue à Naples, en Serie A. Le défenseur central ne serait pas heureux dans l’effectif de Gennaro Gattuso qui préfère aligner sa charnière Koulibaly – Manolas.

UN SALAIRE DE 2,5 MILLIONS D’EUROS?

Le Serbe chercherait donc une porte de sortie. En fin de contrat en juin prochain, il n’envisage pas de prolonger avec le Napoli et espère donc signer libre dans un autre club. L’OM se serait positionné mais il semblerait que Maksimovic ait d’autres pistes.

En effet, Sportmediaset affirme que les deux clubs milanais (AC Milan et Inter) sont très intéressés par son profil. Longoria va avoir de la concurrence dans ce dossier qui semble très compliqué. Âgé de 28 ans, le Serbe réclamerait un salaire de 2,5 millions d’euros par an et un contrat de 4 saisons selon Tuttosport. L’OM garderait cependant un oeil sur le défenseur…