Mercato OM : « Thauvin peut-il partir cet hiver ? Je pense que oui ! »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi (en direct à 17h30). Notre invité, Nassim Tireche revient sur la situation de Florian Thauvin. Il estime que l’OM devrait envisager sérieusement une vente du joueur.

Florian Thauvin dispose d’un contrat avec l’OM jusqu’en 2021. Il pourra donc négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier prochain. Plusieurs clubs ont fait part de leur intérêt, notamment Leicester et l’AC Milan. Les Italiens seraient les plus avancés sur ce dossier.

L’OM doit le vendre !

« 6 mois de contrat à 20 millions d’euros plus un joueur ? J’ai du mal à y croire. Je sais qu’en général les joueurs n’aiment pas servir de monnaie d’échange. Je pense que Thauvin peut partir au mois de janvier car la Ligue des Champions sera terminée. Il ne fait pas un début de saison tonitruant, qu’il soit présent ou pas il ne changerait rien à notre façon de jouer. Si le club peut économiser son salaire, et prendre un billet au passage pourquoi pas. Il n’y aura pas de grosses sommes mais vu les finances du club ce n’est pas négligeable. Il y a déjà des joueurs qui ont été recrutés pour le remplacer comme Luis Henrique. Avec une compétition à jouer plus la coupe de France à moins qu’on se qualifie miraculeusement en Ligue Europa. Est-ce que le club peut le vendre ? Oui, s’il n’arrive pas à le prolonger. »

Nassim Tireche – Source : DFM (12/11/2020)