Mercato OM : Longoria insiste pour un milieu de terrain qu’il a connu à la Juve ?

Après le très jeune Franco Tongya, Pablo Longoria pourrait tenter de recruter un milieu de terrain passé par les U19 de la Juventus.

Hier lors de la conférence de presse de présentation d’Arek Milik, Pablo Longoria a précisé que l’OM était à la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Morgan Sanson à Aston Villa : « On a perdu un joueur important (Morgan Sanson) et on va chercher naturellement à le remplacer, lors d’un mercato difficile. On voit qu’il y a beaucoup de spéculations mais peu de transferts qui se réalisent. Le mercato va s’activer pendant les prochains jours, le faible nombre de mouvements actuel n’est pas normal. On a analysé beaucoup de profils, si on a l’opportunité de remplacer Sanson, on le fera. » Le directeur sportif olympien serait toujours intéressé par un jeune milieu de terrain qu’il a connu à la Juve…

Léris, peu de repères au haut niveau

Selon la Provence, Pablo Longoria serait toujours très intéressé par le profil du milieu de terrain de la Sampdoria, Mehdi Léris. Le jeune milieu axial de 22 ans a quitté la France très jeune pour rejoindre le Chievo. Après une saison avec les U19 du club il a rejoint la Juventus dans le cadre d’un prêt en 2016, Pablo Longoria était alors directeur du recrutement à Turin. Le joueur est finalement reparti au Chievo avant de s’y imposer et d’être transféré pour presque 3M€ à la Samp en 2019. Il a joué 16 matchs lors de sa première saison, il en a joué 14 cette saison pour un faible total de 332 minutes (soit 24 minutes par match joué). Alors que Franco Tongya est trop jeune et sans expérience au haut niveau pour prendre la succession de Sanson, le profil de Léris peut aussi poser question…