OM : Pourquoi ça a dégénéré entre Guendouzi et Joaquin (la réponse en images…)

Le match de préparation entre l’Olympique de Marseille et le FC Séville s’est terminé en bagarre générale lorsque les espagnols ont égalisé dans les dernières secondes de la rencontre. On en sait un peu plus sur les origines de cette fin de match houleuse.

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (1-1) face au FC Séville ce mercredi soir. La rencontre s’est terminée sur une bagarre générale sur le terrain entre les joueurs lorsque Joaquin est venu pousser le milieu de terrain marseillais Guendouzi. On en sait un peu plus sur l’origine de cette échauffourée. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre en effet que les deux hommes se sont embrouillés durant une bonne partie de la rencontre et que Joaquin n’avait pas apprécié le « chambrage » du marseillais lorsque l’OM a ouvert le score… A voir en images ci- dessous.

Les raisons de l’embrouille entre Guendouzi et Joaquin. La tignasse marseillaise démarre fort sa saison et encore, on est que dans les matchs amicaux. pic.twitter.com/gOm9g7uVZJ — Scipion (@Scipionista) July 28, 2022

Le chambrage a même continué après la rencontre. Sur son compte Instagram, Joaquin, 41 ans, s’est mis en scène coiffé d’une perruque accompagné d’un message dédié à l’international français : « Me vas a vacilar de pelo melena » qui signifie « tu vas me secouer la crinière ».

