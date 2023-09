Mercato OM : Longoria justifie son choix et explique le départ de Marcelino !

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a donné une longue interview à la Provence. Il revient sur tous les sujet y compris le départ de son ami et entraineur Marcelino.

A lire aussi : OM : Longoria ne démissionnera pas et part au combat !

Au cours d’un entretien accordé au journal La Provence, le président de l’OM Pablo Longoria a commencé par justifié le choix de faire venir son ami Marcelino par ses résultats en Liga : « Marcelino est mon ami, mais c’est un entraîneur de football. Prenez ses dernières expériences : à Villarreal, il a pris l’équipe en milieu de classement de deuxième division, l’a fait monter tout de suite et l’a qualifiée toutes les saisons en coupe d’Europe, au point de disputer une demi-finale de Ligue Europa contre Liverpool (en 2016). Il a pris Valence 12e . Lors de sa première saison, il a fini 4e, avec de très bons résultats, puis 4e aussi la deuxième saison en gagnant la Coupe du Roi. Il y a également joué une demi-finale de Ligue Europa. Il a ensuite qualifié Bilbao en finale de coupe et gagné la Supercoupe. »



Marcelino est mon ami, mais c’est un entraîneur de football



OM : Marcelino s’explique sur son départ !!! – https://t.co/WygE6nPq7g pic.twitter.com/zFOzYdHfmE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 21, 2023

Le départ de Marcelino ? Ce n’est pas une question sportive, ni de football

A lire aussi : OM : Marcelino s’explique sur son départ !!!

Le président, de l’Olympique de Marseille explique que le départ de Marcelino n’est pas lié au sportif : « Dire que je prends un entraîneur parce qu’il est mon ami, c’est me manquer de respect. Je ne suis pas ici pour faire venir des amis mais pour mettre les gens les plus compétents en place. Il s’en va car comme nous, il n’accepte pas travailler dans ce contexte de menaces. Le niveau de tension n’est pas acceptable. Ce n’est pas normal à la 5e journée du championnat(il se répète). Ce n’est pas une question sportive, ni de football. On parle d’autres choses beaucoup plus fortes. »