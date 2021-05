Mercato OM : Longoria lâche quelques indices sur l’avenir de Lirola !

En fin de prêt en juin prochain, Pol Lirola pourrait retourner à la Fiorentina si son option d’achat n’est pas levée. Pablo Longoria espère convaincre le club italien de baisser un peu son prix…

Ces derniers mois, l’OM a été porté offensivement par deux recrues hivernales : Pol Lirola et Arek Milik. Si le Polonais n’est pas encore assuré de rester et pourrait être attiré par de plus grands clubs, notamment en Italie, l’Espagnol veut absolument rester.

nous devons négocier AVEC LA FIORENTINA — LONGORIA

Son père s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à La Provence il y a quelques jours… « Pol ne pense qu’à une chose, que les clubs s’entendent sur le transfert et qu’il puisse continuer à l’Olympique. Il a d’autres options mais il ne veut entendre parler que de l’OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina« , affirmait Miquel Lirola.

Au micro de Sky Sports lors de la finale de l’Europa League où s’est rendu Pablo Longoria, il a été questionné sur l’avenir de Pol Lirola. Le président et directeur sportif espagnol affirme qu’il souhaite le conserver mais qu’il doit discuter pour faire baisser le prix.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)