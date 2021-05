OM : « Lirola aurait mérité d’être la surprise en Espagne pour l’Euro ! »

L’OM n’a pas fait mieux qu’un triste match nul 1-1 à Metz pour clôturer sa saison 2020/2021. Voici la note et l’appréciation de Pol Lirola sur ce match.

On attendait un dernier match champagne suite à la première mi-temps proposé face à Angers la semaine dernière et tout le monde a été déçu. Face au bloc bas sans imagination proposé par Frederic Antonetti, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas montré de rythme, de mouvement et de justesse technique pour emballer la rencontre. Le match a donc été terne, sans occasion (aucun tir cadré pour l’OM en première mi-temps). Une partie ennuyeuse qui s’est un peu animée dans les arrêts de jeu et la rocambolesque utilisation de la VAR pour accorder un penalty de chaque côté, le tout occasionnant 15 minutes d’arrêts de jeu. Il était tant que cela se termine. Titulaire dans la défense à 5, Pol Lirola a encore été très offensif et haut. Il n’a pas touché suffisamment de ballons en première mi-temps, mais s’est montré à son avantage en seconde période. Il aurait même pu ouvrir le score, mais sa frappe a trouvé le petit filet extérieur. Le recrutement définitif du jeune latéral espagnol de 23 ans est une priorité de ce début de mercato.

La note de Pol Lirola: 5/10

Son appréciation

Il aurait mérité d’être la surprise en Espagne pour l’Euro

Il aurait eu sa place dans l’effectif espagnol tant il a été précieux dans la saison marseillaise. Arrivé au mercato hivernal, il est parfaitement entré dans les plans de Jorge Sampaoli qui a installé cette défense à 5 avec des latéraux très offensifs. Ces derniers jours, des médias espagnols évoquaient la possibilité de voir le jeune joueur de 23 ans disputer l’Euro 2020 avec la Roja. Luis Enrique a dû apprécier les prises de profondeur et la justesse technique du joueur qui appartient toujours à la Fiorentina. Pourtant, il ne l’a pas sélectionné dans sa liste des 24 publiée ce lundi. L’OM va devoir boucler ce dossier rapidement, les prétendants risquent de taper à la porte du club italien. Face à Metz, il a été remplacé par Bamba Dieng qui n’aura pas eu assez de temps de jeu pour s’illustrer. Le jeune attaquant aura montré qu’il peut apporter quelque chose dans cet effectif avec son profil rapide et technique.