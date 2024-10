Mercato OM : Longoria met les points sur les i concernant le projet de 3 ans !

Lors d’un entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur le projet sur trois saisons et pourquoi cette fois la stabilité peut s’installer ? Le président précise que tous les acteurs du club tirent dans le même sens…

Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Pablo Longoria a été interrogé sur le projet de 3 ans avec De Zerbi. « Les résultats sportifs sont le plus important. À l’OM, tu dois être en Ligue des champions toutes les saisons. Tu dois te le mettre dans la tête. En trois ans, on veut s’établir dans les vingt-quatre meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des champions. Cela donnera une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau. (…) Pour moi, il y a une volonté beaucoup plus forte de tous les acteurs, à commencer par le propriétaire… Tout le monde est aligné. Tu veux construire, tu veux que ça dure le plus longtemps possible, tu insistes sur le même message, tu tapes comme avec un marteau, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et depuis que je suis président, c’est l’unique entraîneur à qui on a offert un contrat de trois saisons. Si tu prends des joueurs plus jeunes dans un club comme l’OM, tu prends un risque sportif. Mais si tu donnes de la continuité, cela peut avoir des bénéfices, sportifs et financiers. Ton niveau, tu cherches à le faire augmenter : si un joueur est à 4/10, tu crois qu’il peut finir la saison à 6/10, et qu’il peut aller à 7/10 la saison d’après, etc. »

