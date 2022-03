Mercato OM : Longoria n’a finalement pas relancé ce probable remplaçant de Kamara?

A la recherche d’un milieu de terrain capable de remplacer Boubacar Kamara, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Jordan Veretout, un Français qui joue à l’AS Roma. Selon Foot Mercato, le président marseillais n’est pas revenu à la charge depuis l’été dernier.

Ces derniers jours, les rumeurs envoyant Jordan Veretout à l’Olympique de Marseille ne cessent de grandir. Pourtant, Foot Mercato a publié un article ce mardi expliquant la situation actuelle du milieu de terrain français.

Longoria n’a pas relancé le dossier Veretout depuis cet été?

Selon le média spécialisé, l’actuel joueur de l’AS Roma bien eu des contacts avec des clubs lors du mercato d’été 2021 mais cela n’est pas allé plus loin. L’AC Milan ou encore l’OM auraient bien coché son nom à ce moment-là mais ne seraient pas revenus à la charge depuis… Une rumeur relancée et basée sur cet intérêt à l’été 2021? En tout cas, si Longoria veut toujours le récupérer, les Romains seraient disposés à écouter une offre d’environ 16/17 millions d’euros selon les médias italiens.

Info : quelques explications sur le coup de mou de Jordan Veretout. Concernant son avenir, rien de 9 depuis l’été dernier. Il attend la fin de saison pour statuer. L’OM, l’Inter et l’AC Milan étaient interessés l’été dernier. Pas de nouvelles depuis.https://t.co/6DqqVTcpi6 — Sébastien Denis (@sebnonda) March 29, 2022

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

Dans un entretien accordé à RMC en mai dernier, Jordan Veretout avait évoqué les différents postes qu’il a occupé au milieu de terrain…

A LIRE : Mercato : Dieng, vexé par l’attitude des dirigeants de l’OM?

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)