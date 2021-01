Mercato OM : Longoria ne lâche pas ce dossier pourtant bien mal embarqué ?

Il fait partie de la longue liste des joueurs marseillais en fin de contrat en juin prochain. Florian Thauvin ne semble pas disposé à prolonger son contrat mais, pour autant, Pablo Longoria n’aurait pas abandonné l’idée de le convaincre…

Florian Thauvin sera libre en juin prochain. Le joueur semble se diriger vers un départ libre et plusieurs clubs italiens sont sur le coup (Milan, Roma…). Selon le 10Sport, « Florian Thauvin n’a pas encore tranché. S’il est mince, l’espoir de le voir rester à l’OM existe encore. Et il est entretenu par un Pablo Longoria au taquet pour tenter de le convaincre ». Cependant, vu l’état des finances de l’OM, comment le club olympien peut-il offrir un salaire même équivalent à son champion du monde 2018 ? L’affaire paraît bien mal embarquée…

En fin d’année, le coach AVB avait évoqué le futur du PSG…

« Flo est un joueur assez expérimenté pour faire la part des choses. Il continue à être performant et important pour nous en Ligue 1. En Ligue des Champions, ses performances ont été comme celle de l’équipe. On peut faire beaucoup mieux et on a eu de la malchance, comme lui. Il n’a pas été au niveau dont il est capable. On est tous déçus. On rêvait tellement de cette aventure, et la finir comme ça… Sur sa situation contractuelle, j’ai passé le même message à la direction, on va voir ce que l’on peut faire, ce qui est intéressant ou non, quelle est la meilleure décision pour le futur. Mais c’est vrai qu’on a besoin de lui à un top niveau, pour être performant en Ligue 1, qui reste notre principal objectif. J’espère qu’il a conscience de ça. Je sais que oui. Ma relation avec lui est la même que j’ai avec les autres, comme Payet et Dario, dont on a parlé. On parle beaucoup et on échange beaucoup sur ses performances. Je pense que les buts vont arriver, j’espère. » André Villas-Boas – source : conférence de presse (11/12/2020)