Mercato OM : Longoria vise encore un joueur de Serie A pour janvier ?

Alors qu’il a annoncé en conférence de presse qu’il ne souhaitait qu’un élément offensif pour palier l’absence d’Amine Harit, le Corriere Dello Sport affirme que Pablo Longoria veut un piston droit pour l’OM !

L’Olympique de Marseille pourrait se montrer plus actif que prévu lors de mercato hivernal ! En effet, alors que Pablo Longoria a affirmé en conférence de presse qu’il en souhaitait qu’un élément offensif pour remplacer Amine Harit, certainement absent pour plusieurs mois après sa blessure, le Corriere Dello Sport affirme qu’un défenseur pourrait débarquer.

Rick Karsdorp pisté par l’OM?

José Mourinho ne semble plus faire confiance à Rick Karsdorp. Le piston droit a plusieurs années en Serie A à son actif et a été un élément fort de l’AS Roma. Le Néerlandais devra cependant se trouver un nouveau challenge dès cet hiver d’après la presse italienne. Le quotidien sportif explique que l’OM ainsi que Lyon apprécient son profil.

Seul réel titulaire à ce poste, Jonathan Clauss a eu un coup de mou en fin de première partie de saison. Issa Kaboré a cependant été recruté pour occuper le poste de doublure dans cette position sur le terrain. Il semblerait étrange de voir un nouveau joueur qui évolue à droite alors que des manquements persistent à d’autres postes.

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

