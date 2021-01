Mercato OM – Longoria : « On essaye d’avancer sur le dossier de l’attaquant »

Présent en conférence de presse ce vendredi lors de la présentation de Pol Lirola, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a évoqué le dossier de l’attaquant. S’il n’a pas souhaité commenter les négociations avec Milik, il a toutefois expliqué que l’OM travaillait sur plusieurs pistes.

Il faut être intelligent et froid dans la négociation — Longoria

« Je suis au courant. Dès que tu arrives à Marseille, les supporters t’en parlent tout de suite. C’est normal que les supporters soient exigeants. Mais on l’accepte. C’est une bonne pression, qui nous fait toujours améliorer. La question de l’attaquant sur le mercato, beaucoup de clubs en Italie et en Europe recherchent les mêmes joueurs. C’était important aussi pour démarrer le mercato que l’Atlético de Madrid signe un attaquant (Moussa Dembélé, ndlr), c’était l’équipe en pole pour recruter un attaquant. Le mercato est très serré pour tous les clubs, on travaille différentes pistes. On cherche à faire les choses non pas vite mais avec intelligence. Il faut être intelligent et froid dans la négociation car c’est un mercato plus d’opportunité. (…) Milik ? « On travaille sur différentes pistes pour l’attaquant. Plusieurs dossiers sont ouverts, on essaye d’avancer » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse