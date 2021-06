Mercato OM: Longoria clôture un gros dossier mais annonce énormément d’arrivées !

Le duo Sampaoli-Longoria semble travailler main dans la main. Le coach de l’OM a même décidé de rester à Marseille, pour ses vacances, afin de rester bien informé sur le mercato olympien. De retour dans la ville, Franck McCourt a pu les rencontrer afin de discuter des futures recrues.

Selon L’Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Une longue liste, qui devrait contraindre le club olympien a dépenser de l’argent sur ce mercato estival qui s’annonce passionnant. Si la piste menant à Thiago Almada semblait réelle, Pablo Longoria aurait indiqué à des supporters lors de la réunion entre associations et dirigeants, que l’Argentin était beaucoup trop cher, d’après La Marseillaise. Toujours selon le média local, il aurait annoncé l’arrivée de onze joueur !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria discute avec l’entourage d’un défenseur de Ligue 1?

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire » Membre de groupe de supporter— Source: La Marseillaise (10/06/21)

Le coach de l’OM, lui ne manque pas d’ambitions concernant la saison 2021-22, comme il l’a déclaré en conférence de presse :

« L’idée est de faire une équipe compétitive pour la saison prochaine comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco. Une équipe qui puisse profiter d’une défaillance du grand favori qu’est le PSG. Mais tout dépendra de la capacité économique du club. Nous devons avoir la capacité économique de bâtir une équipe. Ce n’est pas la même chose de reconstruire une équipe à 60% ou 80% et de la renforcer. L’entraîneur n’est pas lié aux investissements, il doit résoudre avec ce qu’il a à disposition avec créativité. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)

True! Thiago #Almada was dropped by #OM due to the price demanded at the last meeting by #Velez. The Argentine club asked for 25M€ for the player. 🔵 #transfers https://t.co/JWmBtRBwkJ

— Pedro Almeida (@pedrogva6) June 10, 2021