Mercato OM : Longoria peut oublier ce joueur libre

Convoité il y a quelques semaines et surveillé de près par Longoria, Wilfred Ndidi était une des pistes au milieu de terrain pour l’OM. Suite à la fin de son contrat, le joueur était libre de s’engager où il le souhaitait. Après de nombreuses rumeurs, le Nigérian devrait finalement rester à Leicester City et signer un nouveau contrat avec le club anglais.

L’OM continue d’explorer différentes pistes sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Avec l’arrivée de De Zerbi, le club a besoin de se reconstruire pour offrir tous les outils nécessaires à l’entraîneur. Après avoir évoqué de nombreuses pistes, l’OM n’a pour le moment officiellement recruté que 2 joueurs, alors que de nombreuses autres arrivées semblent se profiler.

Parmi les noms attribués à l’OM depuis plusieurs semaines, celui du milieu défensif Wilfred Ndidi semblait tout à fait rentrer dans le système de jeu voulu par De Zerbi. Libre de tout contrat cet été après la fin de ce dernier à Leicester, les dirigeants marseillais voulaient tenter le coup et rafler le milieu gratuitement aux autres clubs intéressés.

