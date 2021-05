Mercato OM : Longoria piste la doublure de Lirola en Premier League ?

Pablo Longoria va devoir recruter à toutes les lignes cet été. Alors que le président de l’OM négocie avec la Fiorentina pour le transfert définitif de Pol Lirola, il pourrait lui trouver une doublure en Angleterre…

Prêté depuis janvier par la Fiorentina, Pol Lirola a convaincu l’OM de le garder. Reste à convaincre le club italien de baisser l’option d’achat fixé à 12M€. Cependant, Longoria va devoir aussi lui trouver une doublure car Hiroli Sakai va quitter le club pour retourner au Japon. Le président aurait une piste en Premier League…

Longoria vise Yan Valery ?

Selon Footmercato, Pablo Longoria pourrait tenter de recruter Yan Valery. L’ancien international français U18 est suivi depuis le mois de janvier. Ce dernier s’était révélé en Premier League il y a deux ans, Le joueur est aussi dans le viseur du Borussia Mönchengladbach et Newcastle. Le défenseur d’1m80 (22 ans) appartient à Southampton, il était prêté cette janvier à Birmingham (Championship), il lui reste deux ans de contrat avec les Saints.

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Ronald Zubar, ancien joueur devenu agent, donne son avis sur Lirola.

12M€, MAINTENANT JE COMPRENDS POURQUOI — ZUBAR

« Pour moi c’est le meilleur au poste en championnat. C’est le meilleur latéral droit de Ligue 1, carrément et de loin ! Lirola est au-dessus de Celik. Des lacunes défensives ? C’est parce qu’il est très haut sur le terrain, le système mis en place par Sampaoli fait que. Je l’ai aussi vu être solide quand il fallait, être bien placé, tacler au bon moment ou être propre dans des interventions. Il ne commet pas beaucoup de fautes. Il a une connotation plus offensive que défensive, comme beaucoup de latéraux. J’adore ce joueur, il est monté crescendo, il s’adapte à l’adversité, aux différents systèmes. 12M€, maintenant je comprends pourquoi. Je pense même qu’il y a des joueurs capables de mettre plus sur la table vu ce qu’il a fait. Si Lirola fait une saison complète à ce niveau-là, tu peux comme ça tu peux bien le revendre derrière ! » Ronald Zubar – source : Débat Foot Marseille (13/05/2021)