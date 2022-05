Mercato OM : Longoria piste toujours cet attaquant argentin?

L’Olympique de Marseille ne semble pas avoir trouvé la solution au poste d’attaquant. Pablo Longoria aurait toujours gardé en tête le nom de Giovanni Simeone.

Avec les problèmes au poste d’attaquant qui s’accumulent, il faudra que l’Olympique de Marseille prenne de grandes décisions lors du prochain mercato. Jorge Sampaoli semble préférer les joueurs techniques à ce poste plutôt que des buteurs comme Milik.

Simeone toujours dans la short-list de Longoria?

Pablo Longoria n’a pas oublié l’une des ses anciennes pistes : Giovanni Simeone. Le président marseillais observait le buteur argentin la saison dernière et force est de constater qu’il brille sous le maillot d’Hellas Verone en Serie A.

D’après les informations de But Football Club, l’Argentin est sur la short-list de Longoria. Après une saison (16 buts en Serie A pour 33 matchs joués), il serait évalué entre 20 – 25 millions d’euros. En tout cas, Jorge Sampaoli veut des recrues.

La Ligue des champions doit générer un investissement plus important — Sampaoli

Le coach fera un bilan en fin de saison et devra s’accorder avec le reste de la direction afin de se projeter sur la saison prochaine. L’investissement qui se fera lors du mercato estival dépendra forcément d’une qualification en Ligue des Champions. L’entraîneur en a parlé en conférence de presse ce vendredi.

« Il faudra voir comment l’équipe termine la saison, connaître les ambitions du club. Il faudra voir si l’effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des champions doit générer un investissement plus important. La Ligue Europa, ce n’est pas pareil. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller? Avec qui et avec quoi? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l’économique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/05/22)