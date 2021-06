Mercato OM: Longoria vise aussi un jeune attaquant révélation de la Serie A ?

Pablo Longoria multiplie les pistes dans tous les secteurs de jeu. Si la priorité est de conserver Milik à la pointe de l’attaque, l’OM a coché le nom d’un buteur italien, sélectionné avec la Squadra Azzura pour l’Euro 2021, il est l’une des révélations de cette saison en Serie A…

Le dossier Arkadiusz Milik sera l’un des plus importants du mercato estival olympien. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille auront du mal à le retenir en cas d’offre d’un top club européen. S’il quitte l’OM, l’écurie marseillaise aurait trouvé une alternative plutôt séduisante. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori serait ciblé par Pablo Longoria, mais attention, la concurrence est très forte. Le champion en titre l’Inter, ainsi que le Milan, Leipzig, et Francfort suivraient de près le dossier. Le buteur italien a réalisé une bonne saison avec Sassuolo même si ses statistiques ne sont pas exceptionnelles (6 buts et 3 passes décisives en 27 matchs), des performances qui lui ont permis d’être sélectionné avec la Squadra Azzura pour l’Euro 2021.

Raspadori, Un joueur coté au moins à 20 M€

Agé de 21 ans, c’est l’une des plus belles promesses du football italien au poste d’attaquant. Si transfermarkt évalue sa valeur marchande à 15 millions d’euros, les dirigeants de Sassuolo pourrait réclamer au moins 20 millions d’euros, une somme importante pour les finances olympiennes. Surtout si ce dernier réalise des belles performances à l’Euro 2021.

La priorité reste de conserver Milik. Contractuellement, il devrait rester sous les ordres de Jorge Sampaoli mais ces derniers mois, notamment en Italie, on évoquait un accord entre Longoria et l’entourage des joueurs pour qu’il puisse rejoindre la Serie A ou un club plus huppé. Néanmoins, le président rappelait en conférence de presse qu’il avait le contrôle sur Arek Milik et qu’il ne devrait pas retourner à Naples. La Juventus ferait le forcing depuis plusieurs mois pour le récupérer.