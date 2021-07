En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria s’est exprimé sur le futur du mercato de l’Olympique de Marseille. Le président affirme qu’il n’y aura pas d’arrivées sans départ !

L’Olympique de Marseille a démarré très fort son mercato avec cinq recrues officielles et bientôt les arrivées de William Saliba et Luan Perez.

Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs — LONGORIA

Pourtant, d’autres joueurs pourraient arriver, surtout aux postes de latéraux où Sampaoli n’a pas trop de solutions… En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a affirmé qu’il n’y aurait pas de recrues sans départs !

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)