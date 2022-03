Mercato OM : Longoria, « pour Kamara, j’assume! »

Dans le cadre d’une émission spéciale sur RMC en direct du centre RLD, Pablo Longoria s’est confié sur la suite de sa carrière. Le président olympien a pris une décision radicale…

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

🗣💬 « Sur la situation de Kamara, jusqu’aux dernières conversations, ce n’est pas fini. » ⚪🔵 Pablo Longoria veut rester optimiste concernant une prolongation de Boubacar Kamara. #RMClive pic.twitter.com/iuOIso8DFD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

« Le Man of The Match? Moi je l’ai. Je dirais Kamara une nouvelle fois ! Je pense que si on n’a pas Kamara lors de ce match à Troyes, on ne fait pas ce match nul. Sincèrement, je trouve que le petit Kamara, aujourd’hui, est devenu indispensable dans cette équipe. Il ratisse énormément de ballons. C’est vrai que sur le but que l’OM prend, il se trouve au premier poteau entre le ballon et le gardien de but mais combien de situation il casse? Il coupe les centres… Il est là, il est bien présent, il est propre, il relance bien. Pour moi, ça a une nouvelle fois été le meilleur Olympien ! » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille sur FCM

Elément incontournable au milieu de terrain, Bouba Kamara s’épanouit au poste de milieu de terrain. Il apporte un certain calme et une réelle stabilité devant la défense. Rudi Garcia, son entraineur de l’époque à l‘OM s’est satisfait de son choix payant de repositionner le natif de Marseille…

Ça me fait doucement rire aujourd’hui– Garcia

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j’avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd’hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s’il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S’il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l’échec. » Rudi Garcia— Source: L’Equipe (26/02/22)