Mercato OM : McCourt a encore fait un chèque (et entend conserver le club)

Depuis son arrivée à Marseille, Franck McCourt doit combler les pertes financières à chaque fin de saison. Alors qu’il ne comptait pas remettre la main à la poche cet été, l’actionnaire majoritaire américain aurait encore remis de l’argent au pot !

Alors que des rumeurs de vente du club circulent depuis des mois, et que plusieurs approches ont été écartées, Franck McCourt semble toujours croire à son projet à l’OM. L’homme d’affaires américain doit pourtant renflouer les caisses du club chaque été. Alors que les pertes étaient de 76 M€ en fin de saison dernière, l’Equipe estime que pour l’année 2021-2022 elles sont de l’ordre de 40M€. McCourt a encore du faire un effort pour rassurer la DNCG…

En effet, le quotidien sportif explique que « ces dernières semaines, il a ainsi procédé à un abandon de créances de 60 M€ (une somme déjà injectée qu’il a donc renoncé à récupérer) et a remis 20 M€, séquestrés sur un compte. »

McCourt était quand même un peu surpris de devoir encore mettre la main à la poche

Un proche de McCourt confirme à l’Equipe : « L’été dernier, il avait dit qu’il ne ferait plus vraiment d’efforts. Et pourtant, il continue ! Ces 20 M€ de juin sont un nouvel effort pour éviter un encadrement de la masse salariale par la DNCG. Entre l’apport de liquidités de CVC, les aides de l’État et la manne de la prochaine Ligue des champions, il était quand même un peu surpris de devoir encore mettre la main à la poche… » McCourt fait encore passer le message qu’il ne veut pas vendre le club, le quotidien sportif précise que « McCourt pense détenir une marque unique avec l’OM, veut continuer de la développer et la valoriser. »

C’EST UN PROJET GÉNÉRATIONNEL – FRANK MCCOURT

En 2021, Frank McCourt avait affirmé la volonté de s’inscrire à l’OM dans la durée.

« Le club n’a jamais été à vendre, il ne l’est pas aujourd’hui et il ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu’il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C’est un projet générationnel. C’est un club de football fantastique, avec beaucoup de passion. Nous l’avons d’ailleurs senti récemment. Elles sont parvenues jusqu’à moi. C’est la raison pour laquelle je les démens formellement. J’aimerais trouver le moyen d’empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n’ai jamais voulu vendre l’OM. L’OM n’est pas à vendre. Je pense que c’est à Pablo de me présenter un budget (sourire). Ce qui est sûr, c’est que vous me verrez plus souvent. Avec le Covid, je n’avais pas pu venir ces derniers mois. J’espère que la crise sanitaire sera bientôt derrière nous et que je pourrai vite revenir ressentir cette passion et vibrer à Marseille. » Frank McCourt – Source : La Provence (02/03/2021)