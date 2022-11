Mercato OM : Longoria pouvait espérer un joli chèque, ça ne sera pas le cas !

Les plus-values ne sont pas une spécialité marseillaise. Pour autant Pablo Longoria pouvait espérer un petit chèque en cas de transfert de Lucas Ocampos à l’Ajax. Finalement l’OM ne va rien récupérer car le deal ne se fera pas.

Parti au FC Séville en 2019 pour un montant estimé à 15M€, Lucas Ocampos a réalisé deux grosses saisons, avant de perdre de sa superbe. L’ailier argentin a été prêté à l’Ajax Amsterdam, l’été dernier, où il n’est pas arrivé à s’imposer. Âgé de 28 ans, le milieu offensif n’a disputé que 9 rencontres, dont 2 comme titulaire. Selon le média TNT Sport, le club néerlandais a déjà pris la décision de ne pas lever son option d’achat. Une mauvaise nouvelle pour l’OM qui détient 15% sur sa future revente. Ocampos est sous contrat avec Séville jusqu’en 2024,

Dans ce deal de son transfert au FC Séville, les Marseillais avaient négocié 15% à la revente comme l’avait rappelé Alexandre Jacquin sur son compte Twitter. Mais finalement l’Ajax n’avait accepté qu’un prêt afin de s’attacher ses services pour remplacer Antony.

« Pour Ocampos, l’OM avait négocié 15% sur la plus-value lorsqu’il a été vendu à Séville en 2019. Reste à voir combien il sera vendu à l’Ajax si le transfert se concrétise. » Alexandre Jacquin – Source : Twitter (29/08/22)

Avant de baisser de niveau, il avait été l’auteur d’une superbe saison avec le FC Séville, Lucas Ocampos avaitmis tout le monde d’accord en Espagne. Les clubs rivaux se l’arrachaient, et la presse espagnole etait unanime à son sujet. Comme l’avait expliqué à la Provence le journaliste d’El Desmarque Ignacio Caceres, l’ancien ailier de l’OM n’était pas attendu à ce niveau

« ON NE PENSAIT PAS QUE CE SERAIT UNE TELLE RÉVÉLATION »

« Ocampos a surpris tout le monde. Au début, à la différence de l’OM, il était aligné à droite et s’en tirait très bien. Après le mercato d’hiver, il est repassé à gauche. On connaissait sa débauche physique à Marseille, mais on ne pensait pas que ce serait une telle révélation ». Ignacio Caceres – Source : La Provence, 21/08

LA STAT : 17

Soit le nombre de buts inscrits cette saison par Lucas Ocampos, toutes compétitions confondues (14 en liga, 1 en Europa League, 2 en Copa Del Rey). Un total que l’Argentin peut encore améliorer lors de la finale d’Europa League, prévue ce vendredi 21 face à l’Inter Milan.