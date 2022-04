Mercato OM : Longoria prépare un contrat pro à cette pépite ?

« Par ordre décroissant : les joueurs premium, les titulaires, les alternatifs et les jeunes. Quand je négocie un contrat avec une recrue, je raisonne sur un package général : amortissement du transfert, salaire, frais d’agents et coût de scouting. Pour la masse globale, le calcul est plus difficile encore, il faut intégrer les participations aux compétitions européennes, les revenus extraordinaires, les plus-values possibles, l’enveloppe et ta marge de manœuvre peuvent varier. J’essaye de faire une planification sur trois saisons. Négocier en net avec tous les joueurs, ne pas faire de distinctions entre étrangers et Français, ou se mettre la tête à l’envers avec les avantages fiscaux. À Valence, les Espagnols du groupe se sont sentis un peu lésés. Le net, ce qu’il prend dans la poche, voilà ce qui compte pour le joueur, et le fait qu’il se sente à sa place dans la grille. Il y a les « Espagnols-Italiens », comme je les appelle, les Brésiliens et les Français, même si on essaye de prendre des joueurs capables de s’intégrer dans les différents groupes, au final. À Valence, il y avait déjà ces trois cercles, les « Sud-Américains/Portugais », les Espagnols et les Français. Un mec comme Daniel Wass (*) était pour moi un Espagnol, vu son vécu en Liga. Le terrain décide, il est juste important que le statut salarial reflète le statut sur le terrain. Tu cherches un équilibre, encore, en incorporant ces éléments qui peuvent supporter la pression de Marseille, s’ils réussissent leur reconstruction psychologique après l’échec dans leur club. Il y a une part de risque. » Pablo Longoria – source : l’Equipe (22/03/2022)