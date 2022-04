Pendant la rencontre entre l’OM et le FC Nantes, Steven Gerrard était présent à l’Orange Vélodrome hier soir pour superviser Boubacar Kamara, libre de tout contrat à l’issue de la saison.

C’est un soulagement. L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 face au FC Nantes hier soir grâce à un doublé de Dimitri Payet ainsi qu’un but d’Amine Harit. Une victoire importante pour les Marseillais dans la lutte à la Ligue des champions. Menés deux fois au score en première période, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas lâché et sont à chaque fois revenus au score pour ensuite l’emporter. Après cette victoire, les joueurs de l’OM font un pas de plus vers la Ligue des champions la saison prochaine et possèdent désormais une avance de 6 points sur la troisième place et ses poursuivants (Rennes, Strasbourg et Monaco).

Comme à son habitude, le Vélodrome était comble pour assister à cette rencontre. Si les supporters de l’OM étaient présents en nombre pour encourager l’équipe tout au long du match, une personne à laquelle on s’attendait moins était aussi présente.

Steven Gerrard a observé Kamara

En effet, à en croire les informations révélées par RMC Sport, Steven Gerrard était lui aussi présent au Vélodrome. Le média croit savoir que l’ancien joueur de Liverpool était présent pour superviser Boubacar Kamara. Actuel coach d’Aston Villa, Steven Gerrard avait déjà fait part de son intérêt pour le milieu de terrain de l’OM. En se rendant en personne au Vélodrome, il démontre une nouvelle fois qu’il est déterminé à le récupérer libre à l’issue de la saison. Si le départ de Boubacar Kamara à l’issue de la saison semble inéluctable, reste à savoir s’il pourrait être attiré par le challenge menant à Aston Villa.

C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante – Jonathan MacHardy

Au micro de RMC Sport, Jonathan MacHardy a donné son avis sur ce dossier. Il estime que Boubacar Kamara devrait imiter Samir Nasri en prolongeant et en aidant l’OM sur le plan financier.

« Regardons les choses en face. S’il veut partir, soit. Mais je pense que c’est un joueur qui est amené à avoir une carrière brillante et à jouer dans les plus grands clubs européens et à intégrer l’équipe de France. Je pense que de l’argent, il va s’en faire, avec des millions, des millions et des millions. Je pense qu’il n’est pas à une prime à la signature près pour gérer ses finances sereinement sur plusieurs générations. Bouba’ écoute, de l’argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t’emmenait. Tu es formé au club, tu es un vrai Marseillais. Tout te lie à cette ville. Inspire-toi de Samir Nasri. Tu resignes, tu te mets d’accord avec la direction, via un gentleman agreement, pour un prix de transfert assez bas. Au moins, permets à ce club qui est le tien et a quelques difficultés financières de gagner un petit billet. C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante. C’est le club qui a fait de toi le joueur que tu es actuellement. Pour tout ce que Marseille a apporté à Bouba, c’est important que lui aussi fasse un geste. » Jonathan MacHardy – Source : RMC Sport (19/04/2022)