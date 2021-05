Mercato OM : Longoria prêt à laisser filer un joueur pour 0 euro ?

Les finances de l’OM ne sont pas au meilleur de leur forme. Pablo Longoria tentera d’alléger la masse salariale du club pour remettre les comptes au niveau. Après les départs de Thauvin et Germain, Strootman pourrait définitivement quitter le club gratuitement.

La liste des départs devraient être très longue à Marseille. Si Thauvin a d’ores et déjà annoncé son départ vers les Tigres, d’autres joueurs à gros salaires devraient quitter le club. En fin de contrat, Valère Germain mettra lui aussi les voiles en direction d’une nouvelle aventure en fin de saison. Autre joueur qui pourrait quitter Marseille: Kévin Strootman.

strootman lâché gratuitement par longoria ?

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: MANCHESTER UNITED SOUS LE CHARME D’UN LILLOIS !

Le Hollandais recruté pour environ 30 millions d’euros est un poids pour les finances olympiennes. Il est le salaire le plus important du club et n’est pas à la hauteur des attentes placées en lui. Prêté depuis le mercato hivernal au Genoa, l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma n’est plus désiré à Marseille. Pour faciliter le transfert, Pablo Longoria serait prêt à libérer Strootman de ses deux dernières années de contrat à Marseille. Si cela venait à se faire, les finances olympiennes souffleraient encore un peu plus.